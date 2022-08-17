Ворог у середу двічі обстріляв Сумщину з Брянської області, пошкоджено житлові будівлі та цивільну інфраструктуру

З боку Брянської області російські окупаційні війська в середу двічі здійснили обстріли, ймовірно, зі ствольної артилерії по території Шалигинської громади, пошкоджено житлові будівлі та цивільну інфраструктуру, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 21:30 17.08.2022 з території Російської Федерації було здійснено два обстріли району відповідальності Сумської області, де було значно пошкоджено та зруйновано житлові будинки та цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в першій половині середи було 17 вибухів, імовірно, зі ствольної артилерії на території Шалигинської територіальної громади. Вогонь вівся із району російського населеного пункту Локоть (Брянська область). Пошкоджено приватні будівлі, будівлю сільського будинку культури.

З 18:20 і протягом години зафіксовано ще 21 вибух також зі ствольної артилерії по території тієї самої громади. Унаслідок ворожого обстрілу через пожежу повністю зруйновано приватне обійстя, а також пошкоджено лінії електропередач.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.