Події

22:00 17.08.2022

У Кирилівці на базі окупантів вибухи – мер Мелітополя

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У Кирилівці на базі окупантів вибухи – мер Мелітополя

Мер окупованого м.Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомляє про вибухи у курортному смт Кирилівка Мелітопольського району, де російські окупанти розмістили вивезену з райцентру військову техніку.

"Чергова бавовна для росіян у Кирилівці", - написав Федоров у телеграмі у середу ввечері, проілюструвавши повідомлення фотографією стовпа диму, що піднімається над морським узбережжям.

"Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку та готельні комплекси, вихваляючись тим, як вони відпочивають. Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що в Мелітополі її дістануть Що ж, наші сили всюди: і зовні, і всередині лігва ворога", - додав він.

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи

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