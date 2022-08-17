Події

21:43 17.08.2022

Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні

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Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія розмовляє мовою ультиматумів.

"Вони захоплювали та катували наших людей, а потім висували ультиматум – що ще нам потрібно виконати, після чого вони не підуть назад", - сказав він у середу, виступаючи перед студентами чилійських навчальних закладів.

"Їм не підійдуть жодні посередники. Їх цікавить повне панування в Україні. Ми в їхньому розумінні – колонія", - сказав Зеленський.

Президент України висловив думку, що неможливо "шукати посередника між країною, яка захищає свою землю та тією, яка вирішила її повністю зруйнувати".

 

 

Теги: #внз #чилі #зеленський

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