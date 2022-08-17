У Києві у Протасовому Яру розпочався демонтаж історичної будівлі без паспорта об'єкта та погодження з Мінкультури

Будинок 1912 року на вул.Федорова, 28 у центрі Києва почали демонтувати невідомі, не оформивши обов'язкових для цього документів, повідомив юрист та волонтер Дмитро Перов.

"Демонтують будинок 1912, у Протасовому Яру, на вул. Федорова, 28… Роботи проводяться без паспорту об’єкту, карти порушення благоустрою та погодження Міністерство культури та інформаційної політики України на будівельні роботи в Центральному історичному ареалі м. Києва", - написав Перов у фейсбуці в середу.

При цьому він опублікував фотографію будівлі, на якій на той час було вже розібрано покрівлю. Він також зазначив, що демонтований дерев'яний брус початку минулого століття "майже в ідеальному стані, без слідів гниття деревини".

За словами краєзнавця та автора книг про історію київської архітектури Антона Короба, будівля на вул.Федорова, 28 є павільйоном насосної станції розташованої поруч залізничної Товарної станції, яка сама має статус пам'ятника індустріальної архітектури та історії, проте в переліку охоронюваних будівель Товарної станції згадується контора і особняк керівництва, а інші будівлі, включно з насосною станцією, не вказані.

Будівля однією зі сторін виходить на русло р. Либідь.