Події

18:51 17.08.2022

Резніков обговорив питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном із главою оборонного відомства Данії

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Резніков обговорив питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном із главою оборонного відомства Данії

Міністр оборони України Олексій Резніков у середу провів розмову з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом, під час якої сторони обговорили питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном.

"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони України Мортеном Бедсковом: результати конференції в Копенгагені, співпраця між Данією та Україною, посилення можливостей української армії", - написав Резніков у твіттері в середу.

Він також подякував данському народу за підтримку України у війні проти РФ.

Теги: #данія #резніков

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