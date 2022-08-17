БЕБ заарештувало активи громадянина РФ на 350 млн грн із виробництва м'ясних напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно"

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємство, яке є одним із найбільших виробників напівфабрикатів на території країни.

Під час досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником активу є громадянин РФ, повідомляється на сайті бюро в середу.

Водночас за даними, отриманими агентством від джерела в правоохоронних органах, йдеться про виробника м'ясних напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно", розташованого в Дніпропетровській області, та його власника Іллю Алєксандрова - громадянина РФ і Мальти.

"Слідство встановило, що службові особи компанії, що є великим платником податків, протягом 2019-2021 рр. здійснювали перерахування коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення зазначених операцій. Унаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн", - зазначає БЕБ у повідомленні.

Крім того, бюро повідомило про арешт корпоративних прав і нерухомості, що належать Алєксандрову, загальною вартістю понад 350 млн грн. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромєрм" (с. Чумаки Дніпропетровської обл.) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під ТМ "Єрмоліно" збудовано у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує юрособа ТОВ "Ромєрм". Підприємство виробляє широкий асортимент заморожених напівфабрикатів - пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети тощо.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить Алєксандрову і 30% - швейцарському АТ "ЕБР Фінанцхолдінг АГ" (EBR Finanzholding AG). Юридична особа у 2020 році отримала 35,1 млн грн чистого прибутку за 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - порівняні 31 млн грн чистого прибутку за 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року вона отримала 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та реалізують вироблені на заводі в Чумаках напівфабрикати. Виручка "Київ-Торгу" у 2020 році становила 724 млн грн за 24,7 млн грн чистих збитків, а за дев'ять місяців 2021 року – 871 млн грн за 33,5 млн грн чистих збитків. Виручка "Дніпро-Вендора" у 2020 році - 775 млн грн за 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 1,12 млрд грн за 18 млн грн чистого прибутку.

У РФ, крім м'ясних напівфабрикатів, "Єромоліно" випускає також кондитерські вироби, які реалізує у більш ніж 2,5 тис. магазинів.