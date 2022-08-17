У Донецькій області в кожній ОТГ буде облаштовано пункти обігріву - голова обладміністрації

Зима в Донецькій області буде найважчою за всі роки незалежності, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко за підсумками наради під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про підготовку до опалювального сезону.

"Ми маємо чітке розуміння того, що треба робити, щоб упоратися з цим викликом, і підготували відповідні розрахунки та пропозиції уряду. Щодо кожної громади визначили місця облаштування теплових пунктів і котелень на альтернативному пальному. Паралельно працюємо над евакуацією - в області має залишитися якнайменше людей", - написав Кириленко в телеграмі.

За його словами, триває робота над тим, щоб забезпечити ефективний захист області від російського агресора в умовах украй складного майбутнього осінньо-зимового періоду.

На сторінці Донецької обладміністрації у фейсбуці в середу повідомляється, що кількість охочих терміново евакуюватися з м.Бахмута Донецької області збільшилася в три-чотири рази.

Загалом кількість охочих виїхати в той чи інший день залежить від ситуації в окремих населених пунктах і в цілому в області. "Тільки-но в нас збільшуються обстріли й відбувається ескалація конфлікту, то люди відразу починають збиратися і виїжджати, коли бойові дії в громадах припиняються, то люди розхолоджуються, мовляв, ще зачекаємо. Але чекати не можна, бо в нас іде повномасштабна війна", - зазначила начальниця відділу забезпечення діяльності обласної комісії ТЕБ і НС департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Ірина Подашевська.

За її словами, в Бахмуті два тижні тому було порівняно спокійніше, і щодня з міста виїжджало 50-60, максимум 100 осіб, але останніми днями з міста виїжджає по 170-180, а у вівторок охочих евакуюватися було понад 200.

Також дуже багато людей виїжджає зараз із Вугледарської та Сіверської громад, дуже активно почали евакуюватися з Іллінівської громади, з якої тиждень тому взагалі ніхто не виїжджав, а зараз майже кожного дня 50-80 людей, і багато навіть не чекають евакуації, потяга, а вибираються самостійно, власним транспортом, розповіла Ірина Подашевська.

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