Події

14:50 17.08.2022

Наприкінці тижня біля метро "Арсенальна" у Києві відкриють артоб'єкт, який символізує єдність Києва та Харкова – Кличко

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Наприкінці тижня біля метро "Арсенальна" у Києві відкриють артоб'єкт, який символізує єдність Києва та Харкова – Кличко

Наприкінці тижня у Києві поряд зі станцією метро "Арсенальна" відкриють новий артоб'єкт у формі крапель, що символізує єдність Києва та Харкова, повідомляє пресслужба міського голови столиці Віталія Кличка.

"На нашій гарній площі біля станції метро "Арсенальна" встановлюємо новий цікавий артоб’єкт, який відкриємо наприкінці цього тижня. Проєкт "Єднання" втілила харківська майстерня METALSTYLE. Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до Дня міста. Але через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там артоб’єкт зараз неможливо. Й автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва. Простір A-Station – найбільш вдале місце для розташування цього артоб'єкта", – зазначив Кличко.

За задумом авторів, краплини тяжіють і до землі, і одна до одної, символізуючи єдність двох міст – столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресорові.

"Кияни з харків’янами! Ми, як можемо, підтримуємо і допомагаємо Харкову та його жителям. Разом ми вистоїмо та переможемо! Слава Україні!", – наголосив Кличко.

Теги: #кличко #київ #артобєкт

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