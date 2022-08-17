Морпорт "Чорноморськ" очікує заходження ще п'яти суден під завантаження зерновими - АМПУ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) очікує заходження в середу в морпорт "Чорноморськ" (Одеська обл.) каравану з п'яти суден під завантаження понад 70 тис. тонн пшениці, висівок, олії та кукурудзи, повідомила АМПУ на фейсбук-сторінці.

"Наша основна мета – це збільшити інтенсивність роботи зернового коридору на вхід до портів. Сьогодні ми очікуємо заходження до порту "Чорноморськ" п'яти суден – це найбільший показник за час роботи "зернового коридору". Ми маємо дотримуватися таких темпів, щоб вийти на місячний обсяг перевалювання понад 3 млн тонн з інтенсивністю близько 100 суден на місяць", - прокоментував керівник АМПУ Олексій Востріков.

Крім того, в середу вранці з Одеського морського торговельного порту до точки формування каравану вийшли судна SARA та EFE, а з порту "Чорноморськ" – PETREL S, що сумарно транспортують понад 33 тис. тонн продовольства – пшениці, кукурудзи, олії.

За даними АМПУ, в рамках реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування за 17 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 24 судна.

Як зазначається, такого показника вдалося досягти завдяки колективам, що збереглися у філіях АМПУ, які швидко відновили нормальне функціонування портів.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю України, ООН, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".