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12:24 17.08.2022

"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

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"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

Суспільне мовлення ("Суспільне") розпочинає прийом заявок на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023".

"Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються за формою, розміщеною на сайті www.eurovision.ua. Це вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення- 2023 у Великій Британії", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що офіційним музичним продюсером нацвідбору на Євробачення-2023 буде музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

"Склад та журі фіналу нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці. Цього року Суспільне мовлення дослухалося до побажань аудиторії та планує провести онлайн-голосування за тих, хто надаватиме професійну оцінку виступам учасників", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до правил, до участі у "Євробаченні" допускаються:

  • сольні виконавці або групи, які вже існують або створені спеціально для участі у нацвідборі;
  • вік виконавців – від 16 років;
  • кількість учасників колективу – до 6 осіб; хронометраж пісні – до 3 хвилин;
  • мова пісні - будь-яка, окрім мови держави-агресора;
  • виконання пісні відбуватиметься наживо (фонограма може містити записаний беквокал, але не основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника);
  • особиста участь у прослуховуванні учасників лонгліста є обов'язковою.

"Фінал національного відбору на "Євробачення-2023" відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів "Суспільного" та діджитал-платформах "Суспільного". Потім переможець Нацвідбору має укласти договір із "Суспільним" про участь у конкурсі Євробачення".

Як повідомлялося, наприкінці липня Європейська мовна спілка та ВВС домовилися про проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії "Суспільне".

11 серпня BBC оголосило шортлист із семи міст для проведення "Євробачення" у 2023 році.

Теги: #євробачення #нацвідбір

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