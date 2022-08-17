СБУ здійснює обшук на "Гідросилі" у Кропивницькому через два підприємства в окупованому Мелітополі

Служба безпеки України (СБУ) у середу здійснює обшук на території підприємства "Гідросила" у Кропивницькому, повідомила група "Гідросила" у фейсбуці.

"За інформацією осіб, які проводять обшук, підставою для проведення вищезазначених слідчих дій є діяльність підприємств "Гідросила ТЕТІС" та "Гідросила МЗТГ", що входять до складу групи компаній "Гідросила" та знаходяться в тимчасово окупованому місті Мелітополі", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу компанія нагадує, що раніше (на початку червня – ІФ) повідомляла про те, що після захоплення підприємств у Мелітополі озброєними особами, одягненими у форму Росії, контроль над ними було втрачено.

"За фактом захоплення підприємств у місті Мелітополь було подано від імені ПрАТ "Гідросила ГРУП" та ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" заяви про кримінальне правопорушення в прокуратуру, СБУ та Національну поліцію Кіровоградської області. За вказаними в заяві фактами проводяться слідчі дії", - наголошується у повідомленні.

Провідний у Східній Європі виробник гідравлічних силових машин група "Гідросила" кіровоградського бізнесмена Штутмана, за даними на її сайті, охоплює шість виробничих підприємств, зокрема три в Кропивницькому.

"Гідросила МЗТГ", що розташовується в Мелітополі, - великий виробник гідророзподільників для с/г і дорожньої техніки, "Гідросила ТЕТІС" - виробник гідроциліндрів.

Станом на 1 лютого 2022 року на підприємстві "Гідросила МЗТГ" працювали 472 особи, на "Гідросила ТЕТІС" - 237 осіб, річний обіг підприємств у 2021 році становив відповідно 247 млн грн і 224 млн грн.