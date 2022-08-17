В Україні ліквідовано вже понад 44 тис. окупантів - Генштаб

Загальні бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять майже 44100 осіб, за добу противник втратив 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 2 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.08 орієнтовно становлять: особового складу – майже 44100 (+200) осіб ліквідовано, танків – 1886 (+6) од., бойових броньованих машин – 4162 (+10) од., артилерійських систем – 993 (+4) од., РСЗВ - 263 (+0) од., засобів ППО - 136 (+0) од., літаків – 233 (+0) од., вертольотів – 196 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2), крилатих ракет – 190 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) од., спеціальної техніки – 93 (+1)", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.