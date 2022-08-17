Події

08:41 17.08.2022

У Луганській області знизилася кількість обстрілів

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У Луганській області знизилася кількість обстрілів

У Луганській області знизилася кількість ворожих обстрілів, за минулу добу агресор завдав 6 артилерійських, 4 мінометних, 1 ракетний удар, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"(…) Завдяки нашим артилеристам та людям, яким за декілька місяців набрид "руський мир", вдалося порушити наступальні плани рашистів і значно зменшити кількість обстрілів. Так, за минулу ніч противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири мінометні, завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових із танків, двічі застосовував авіацію", - написав Гайдай у телеграм-каналі у середу.

ЗСУ відбили атаки росіян на семи напрямках, на одному – ще точаться бої.

 

 

 

Теги: #обстріли #луганська_область

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