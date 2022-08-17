Події

07:32 17.08.2022

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, за добу зафіксовано 25 пошкоджень житла, інфраструктури та інших об'єктів

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Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, за добу зафіксовано 25 пошкоджень житла, інфраструктури та інших об'єктів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали ракетами та артилерією житлові квартали Харкова та низку населених пунктів області, серед яких Золочів та Барвінкове, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ворог посилив інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харкова та області... Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 25 фактів пошкоджень житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, об'єкти інфраструктури, комунального транспорту, територія навчального закладу, гаражі та автомобілі.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #харківщина

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