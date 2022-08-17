Події

07:19 17.08.2022

Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

1 хв читати
Міністри оборони США та України обговорили питання подальшої військової допомоги Києву

Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном обговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим питання надання у майбутньому американської військової допомоги Києву, повідомила пресслужба Пентагону в середу.

"Міністр оборони Ллойд Остін поговорив із міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити невідкладні та довгострокові потреби України у допомозі у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Резніков інформував Остіна про стан справ у районі бойових дій в Україні.

Сторони під час бесіди торкнулися також питання проведення наступного засідання Контактної групи, інформує пресслужба американського міністерства.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 17.08.2022
Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року

Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року

21:48 16.08.2022
Ердоган планує обговорити у Львові кроки для припинення російсько-української війни

Ердоган планує обговорити у Львові кроки для припинення російсько-української війни

20:58 16.08.2022
П'ять років ув'язнення отримав "палій" приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у 2021 році

П'ять років ув'язнення отримав "палій" приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду у 2021 році

20:24 16.08.2022
Якщо батьки наполягають на навчанні дитини онлайн, такий формат буде забезпечений незалежно від готовності школи до гарантування безпеки - Шкарлет

Якщо батьки наполягають на навчанні дитини онлайн, такий формат буде забезпечений незалежно від готовності школи до гарантування безпеки - Шкарлет

19:18 16.08.2022
Єрмак не бачить аргументів, які б завадили визнанню Росії державою-терористом

Єрмак не бачить аргументів, які б завадили визнанню Росії державою-терористом

17:20 16.08.2022
США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування

07:21 16.08.2022
Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

07:14 16.08.2022
Ще шість гаубиць із Латвії вже використовують на передовій

Ще шість гаубиць із Латвії вже використовують на передовій

07:04 16.08.2022
Надходження на рахунки неплатоспроможних банків у липні зросли до 162,5 млн грн

Надходження на рахунки неплатоспроможних банків у липні зросли до 162,5 млн грн

07:01 16.08.2022
Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Генсек ООН вирушить у четвер до України на зустріч із Ердоганом та Зеленським

ОСТАННЄ

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харківщини, за добу зафіксовано 25 пошкоджень житла, інфраструктури та інших об'єктів

За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

У результаті обстрілу Миколаєва є пошкодження житлових будинків

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи у місті

"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

На Черкащині передали до суду справу росіянки, яка поширювала матеріали на підтримку російської агресії

Рада відхилила законопроєкти про штрафи за відпуск ліків без рецепта та особливості корпуправління держкомпаній у війну

Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Одеська область була атакована ракетами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА