Китай випробував нову ракету ЗРК на тлі навчань США та Індії, що готуються в Гімалаях

Військові КНР провели бойові стрільби з використанням нової зенітної ракети на високогірному плато на заході країни в той час, як США та Індія продовжують підготовку до навчань у Гімалаях, повідомляє у вівторок South China Morning Post (SCMP).

Випробування проводило командування Сіньцзянського військового району на висоті приблизно 4,5 тис. м. На думку спостерігачів, військові тестували модернізовані ракети для зенітних ракетних комплексів HQ-17A, створених на основі російських ЗРК "Тор".

За даними SCMP, HQ-17A зміг із першої спроби вразити літак-мішень, що летів на низькій висоті. При цьому оператори HQ-17A робили маневр ухилення і атакували ціль, незважаючи на сильні електромагнітні перешкоди, які створював літак.

HQ-17A надійшов на озброєння китайських військових у 2015 році. Дальність дії цього ЗРК – від 1,5 до 15 км, він здатний вражати цілі на висоті від 10 м до 10 км.

SCMP нагадує, що в серпні армія Індії підтвердила інформацію про плановані в жовтні спільні зі США навчання менш ніж за 100 км від лінії фактичного контролю, яка виконує роль кордону з Китаєм.

Відсутність чітко демаркованого кордону між Індією та Китаєм у Гімалаях спричинила численні конфлікти з жертвами. Обидві сторони покладали одна на одну відповідальність за зіткнення.

Після серії переговорів між військовими та дипломатами двох країн у лютому 2021 року було досягнуто домовленості про взаємне відведення військ зі спірного району.