Події

20:43 16.08.2022

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

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Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок провели зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders.

"Продуктивна зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders – колишнім генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та експрезидентом Колумбії Хуаном-Мануелем Сантосом-Кальдероном", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що тема війни в Україні має залишатися у світовому інформаційному просторі.

"Це свідчить про підтримку нашої держави. Отже, наближає нас до перемоги. Дякую за цей візит і щире бажання допомогти Україні та нашим людям", - наголосив президент.

Про проведення цієї зустрічі у вівторок у своєму телеграм-каналі повідомив і голова ОП Андрій Єрмак.

"Разом із президентом Володимиром Зеленським та командою провели продуктивну зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders", - зазначив голова ОП.

 

 

Теги: #президент #зустріч #світові_лідери

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