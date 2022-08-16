Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок провели зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders.

"Продуктивна зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders – колишнім генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та експрезидентом Колумбії Хуаном-Мануелем Сантосом-Кальдероном", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що тема війни в Україні має залишатися у світовому інформаційному просторі.

"Це свідчить про підтримку нашої держави. Отже, наближає нас до перемоги. Дякую за цей візит і щире бажання допомогти Україні та нашим людям", - наголосив президент.

Про проведення цієї зустрічі у вівторок у своєму телеграм-каналі повідомив і голова ОП Андрій Єрмак.

"Разом із президентом Володимиром Зеленським та командою провели продуктивну зустріч із представниками групи світових лідерів The Elders", - зазначив голова ОП.