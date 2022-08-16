Події

20:16 16.08.2022

Близько 41% закладів освіти України оснащені укриттями та готові до навчання офлайн

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Близько 41% закладів освіти України оснащені укриттями та готові до навчання офлайн

За результатами перевірки близько 80% навчальних закладів різного рівня готові до очного навчання лише 41%, повідомили міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Ми усвідомлюємо, що не можемо позбавити дітей права на освіту... але головне – гарантувати безпеку", – сказав Шкарлет у вівторок на селекторній нараді у Києві, присвяченій готовності закладів освіти до нового навчального року.

За його словами, форма організації навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матимуть батьки.

"На сьогодні... маємо в готовності 41% закладів освіти, які мають укриття і можуть розпочати освітній процес", – зазначив міністр освіти.

Коментуючи інформацію про те, що адміністрації шкіл нібито змушують батьків підписувати угоду, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій вони не матимуть жодних претензій до адміністрації школи чи співробітників, Шкарлет сказав: "Це взагалі якась самодіяльність, оскільки за будь-якої ситуації..."батьки, якщо привели дитину до школи...школа відповідає за дитину".

У свою чергу, глава МВС Денис Монастирський наголосив, що при офлайн форматі навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу.

Глава МВС зазначив, що за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу насамперед відповідальні органи місцевої влади.

"Правильно організована ситуація з безпекою у школі – це краще, ніж залишатися вдома", - сказав Монастирський, наголосивши, що за п'ять тижнів перевірок навчальних закладів у 4 рази збільшилася кількість шкіл, готових до очного навчання.

Найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року, за словами Монастирського, у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща – у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві.

Монастирський упевнений, що до початку вересня можна покращити ситуацію та збільшити відсоток навчальних закладів, готових до навчання офлайн.

Шкарлет зі свого боку уточнив, що із 12,8 тисяч шкіл України навчання у очній формі планують розпочати 3 тис. шкіл, у дистанційній – 5,7 тисяч, за змішаною системою – 4 тисячі.

Потребує організації укриттів понад 26 тисяч закладів освіти всіх рівнів.

 

 

Теги: #школа #бомбосховища

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