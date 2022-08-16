Українці вже подали понад 253 тис. заявок про пошкоджене майно
Від початку повномасштабної війни українці подали до "Дії" понад 253 тис. заявок про пошкоджене майно, повідомила голова фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Загальна площа руйнувань та пошкоджень – 17,4 млн кв. м", – написала нардеп у Телеграм-каналі.
Вона нагадала, що реєстр пошкодженого майна наразі містить також інформацію про майно з початку тимчасової окупації території України 19 лютого 2014 року та до запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року, а також із 24 лютого й надалі.
Джерело: https://t.me/Shpylka_Shuliak/1193