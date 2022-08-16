Події

17:28 16.08.2022

Правоохоронці затримали заступника директора ДП "Укрінтеравтосервіс" під час отримання хабара

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Правоохоронці затримали заступника директора ДП "Укрінтеравтосервіс" під час отримання хабара

Правоохоронці викрили заступника керівника державного підприємства з обслуговування іноземних і вітчизняних автотранспортних засобів "Укрінтеравтосервіс" на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення про укладення договору оренди майна державного підприємства.

"Згідно з матеріалами слідства, заступник директора державного підприємства вимагав від головного інженера іноземного підприємства неправомірну вигоду, обіцяючи укладання договору оренди майна, а саме ділянки для розміщення потужностей підприємства. При цьому офіційна орендна плата становила 20 тис. грн щомісяця. Водночас додатково представник орендаря мав сплачувати 50 тис. грн готівкою щомісяця безпосередньо заступнику директора", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чиновника затримали на гарячому під час одержання неправомірної вигоди розміром $3800, що становило неофіційну плату за перші три місяці оренди майна.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

Теги: #прокуратура #хабар #укрінтеравтосервіс

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