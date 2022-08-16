У День Незалежності українці в різних країнах проведуть акцію, організувавши ланцюг єдності - Мінкультури

У День Незалежності, 24 серпня, українці в різних країнах проведуть акцію The Free World Gathering, організувавши ланцюг єдності на центральних вулицях міст, повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"У День Незалежності, 24 серпня, українці в різних країнах вийдуть на центральні вулиці міст і візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги. #TheFreeWorldGathering – акція, покликана об'єднати українців у всьому світі. Вона має на меті звернути увагу світової спільноти на війну в Україні і показати, що свобода — наша спільна найвища цінність, а воля — наш спосіб мислення", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Зазначено, що для участі в акції потрібно зайти на freeworldgathering.com, знайти своє місто на карті та вказати точне місце на головній вулиці, де ви плануєте стояти.

"Побачивши цю відмітку, інші учасники можуть стати поруч із вами. Ви також можете знайти позначки людей, які вже це зробили, і зайняти місце поруч із ними, щоб продовжити ланцюжок. Кожен може стати координатором The Free World Gathering у своєму місті. На сайті є інструкції, як це зробити", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням, Free World Gathering – це ініціатива групи активістів, які першими організували ланцюг єдності на початку війни.

"Тоді, навесні 2014 року, тисячі українців з усіх регіонів вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою єдність. Сьогодні йдеться про людей із різних країн — свободолюбців, які надихалися нашою мужністю відстоювати незалежність", - зазначають у Мінкультури.