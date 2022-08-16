Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани скасувати обмеження на виїзд за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років без військового досвіду та обмежено придатних до служби лише після скасування режиму воєнного стану.

"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", - йдеться у відповіді Зеленського на петицію про зняття такого обмеження, яка набрала необхідну для розгляду главою держави кількість голосів та оприлюднена на сайті глави держави.

Водночас він зазначив, що попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "опрацювати порушені в електронній петиції питання" з огляду на те, що згідно із законодавством правила перетину кордону громадянами, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі запровадження на території України воєнного стану, встановлює Кабмін. "Про відповідні результати автора електронної петиції проінформує Кабінет Міністрів України", – додав Зеленський.

Раніше петиція з пропозицією скасувати заборону для чоловіків від 18 до 60 років на виїзд із країни на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ще у травні Зеленський, коментуючи її, заявив, що не розуміє, до кого звернена петиція про скасування заборони виїзду чоловіків з території України – до нього чи до батьків загиблих воїнів. "Сьогодні від 50 до 100 осіб у нас можуть гинути на найскладнішому напрямку, сході, вони захищають нашу державу та незалежність… Тому коли звертаються до мене з петицією, щоб наші чоловіки могли поїхати, гадаю, це не зовсім до мене петиція", - сказав він.