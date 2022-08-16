З-під Джанкоя евакуюють населення після вибухів, що розпочалися на складі боєприпасів

Евакуація населення в окупованому Криму розпочалася після детонування боєприпасів на складі поблизу Джанкоя, повідомив мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

"Тим часом під Джанкоєм почалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що на Керченському мосту збільшився потік автомобілів на виїзд з півострова

"Тисячі громадян РФ уже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було вам чекати Джанкою", - написав він у фейсбуці.

Раніше Чубаров повідомив, що вибухи розпочалися після влучення по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. Він додав, що влучили в сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Інформацію про вибух підтвердив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.