У Мелітополі вранці зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції, зупинилося мовлення ефірного телебачення – мер

У вівторок уранці в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) внаслідок кількох вибухів було пошкоджено транзитний кабель, після чого зупинилося мовлення ефірного телебачення, повідомив мер міста Іван Федоров.

"О 7:00 у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель", – написав він у телеграм-каналі.

"Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують усе рашистське", – наголосив мер міста.