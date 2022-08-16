Події

09:28 16.08.2022

У Мелітополі вранці зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції, зупинилося мовлення ефірного телебачення – мер

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У Мелітополі вранці зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції, зупинилося мовлення ефірного телебачення – мер

У вівторок уранці в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) внаслідок кількох вибухів було пошкоджено транзитний кабель, після чого зупинилося мовлення ефірного телебачення, повідомив мер міста Іван Федоров.

"О 7:00 у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель", – написав він у телеграм-каналі.

"Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують усе рашистське", – наголосив мер міста.

 

Теги: #мелітополь #федоров

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