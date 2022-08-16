Події

09:27 16.08.2022

Подоляк: Крим нормальної країни – це про Чорне море і туризм, окупований російськими бойовиками АРК – це про вибухи складів

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Подоляк: Крим нормальної країни – це про Чорне море і туризм, окупований російськими бойовиками АРК – це про вибухи складів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вибухи вранці в Джанкої, наголосив, що окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів та зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він у твіттері.

Теги: #крим #подоляк

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