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22:12 15.08.2022

Імовірність визнання Росії державою – спонсором тероризму є великою, вважає Кулеба

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Імовірність визнання Росії державою – спонсором тероризму є великою, вважає Кулеба

Імовірність визнання Росії державою - спонсором тероризму велика, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

На запитання про те, наскільки велика ймовірність того, що Росію визнають державою-терористом Кулеба, сказав: "Велика. Чим довше буде війна, тим більше буде ймовірність".

Він зазначив, що у всьому світі статус держави - спонсора тероризму - це політичне тавро, але в США цей статус тягне за собою конкретні юридичні наслідки. Просування цього питання, за словами глави МЗС, тримає на контролі особисто президент України Володимир Зеленський, який "визначив його як пріоритет".

Кулеба зазначив, що американці поки що опираються, "але ми працюємо, щоб це відбулося".

Глава МЗС також переконаний, що спецтрибунал для тих, хто розв'язав війну з Україною, буде створено. "Не швидко. Але суд за саме скоєння злочину агресії, який має засудити Путіна і всю його найближчу кліку, - ми допоможемо історії створити цей трибунал", - сказав він.

Окрім того, Кулеба вважає, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян. "Що таке в'їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд – машиною, поїздом, автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу... Ключовим є ухвалення рішення хоч би цими країнами, а потім уже дотискатимо повноцінне рішення" - пояснив він.

На запитання, як не перекрити в'їзд до Європи росіянам, які підтримують Україну, глава МЗС сказав: "У кожній країні є статус політичного біженця. Друге – включення на в'їзд із гуманітарних причин. Тобто ми маємо розуміти, що реально говоримо про поодинокі випадки. І у цьому трагедія Росії сучасної, тому що вони кількість розсудливих людей звели до поодиноких випадків.

"Я впевнений, що для них (росіян, які підтримують Україну, – ІФ) може бути знайдено рішення на гуманітарних підставах. Але загалом російський народ поділяє відповідальність із президентом Путіним за цю війну", - заявив Кулеба.

 

Теги: #рф #кулеба

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