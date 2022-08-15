Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами фандрейзингової платформи United 24 – українською зіркою футболу Андрієм Шевченком та американським актором, сценаристом та продюсером Лієвом Шрайбером.

"Вони приїхали до України для підготовки нових проектів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера. На зустрічі було обговорено проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вдалося зібрати 170 млн дол. США", - повідомляється на сайті глави Української держави.

Зеленський зазначив, що йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку посли привертають до теми війни, яку РФ веде в Україні. За словами президента, зниження світової уваги до того, що відбувається в Україні, – це один із основних викликів зараз, адже це позначається і на обсягах міжнародної підтримки, і на темпах постачання озброєнь, і на висвітленні цієї теми у ЗМІ. "Тому для нас дуже важливі візити, які привертають міжнародну увагу", – наголосив він.

Гості також розповіли президенту про майбутні проєкти зі співпраці зі світовими брендами, про які буде оголошено найближчим часом.