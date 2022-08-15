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14:51 15.08.2022

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

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ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Як повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, ними стали адвокат Роман Маселко та доцент Микола Мороз.

"Тепер у Вищій раді правосуддя шість членів із 22, а кворум - 15. Тобто ВРП майже півроку (з 22 лютого) нормально не функціонує. І не треба все перекладати на війну", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що відповідне рішення про обрання Маселка та Мороза підтримали 258 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок.

 

 

Теги: #рада #врп

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