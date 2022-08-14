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16:59 14.08.2022

В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

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В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

Перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН судно вирушило з поту "Південний" (Одеська область) в Ефіопію в неділю, повідомив глава Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні разом з міністром інфраструктури України відвідав порт "Південний", де із зернового терміналу вийшло перше судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, і яке вирушило до Ефіопії. Це перший, але дуже великий крок із багатьох, які нам потрібно буде зробити для подолання глобальної продовольчої кризи", - сказав Марченко у відеозверненні, опублікованому в Телеграм.

За словами голови обладміністрації, він також провів у неділю зустріч з главою місії ООН в Україні і обговорив з ним "подальші кроки, які необхідно виконати для продовження продовольчої та інших програм ООН, в яких бере участь Одеська область".

Як повідомлялося, 12 серпня судно Brave Commander під прапором Ліберії, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН з перевезення продовольства в Ефіопію, прибуло в п'ятницю в порт "Південний" в рамках Стамбульської зернової ініціативи і стало третім судном з початку війни, що зайшло в український порт.

"Судно Brave Commander вже завтра почнуть завантажувати 23 тис.тонн українського зерна, яке буде направлено для жителів Ефіопії. Ба більше, ми працюємо зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки росли", – сказав у п'ятницю міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

22 липня 2022 року в Стамбулі представники України, Туреччини і Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна і продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Станом на 12 серпня в рамках реалізації домовленостей з українських портів з агропродукцією в сім країн світу вийшли 14 суден з більше ніж 430 тис.тонн агропродукції, тоді як в українські порти зайшло два судна.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/761

Теги: #зерно #порт #південний

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