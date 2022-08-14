У ЗСУ підтверджують факт завдання удару по Антонівському мосту в ніч на неділю

Збройні Сили України в ніч на неділю завдали ще одного удару по Антонівському мосту на території тимчасової зайнятої російськими окупантами Херсонської області, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і направити їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.

За її словами, новий удар по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного".

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді ЗСУ вдалося пошкодити всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння окупантів з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області, Гуменюк сказала: "так, це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості (таких перевезень – ІФ-У). Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, зокрема експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то проголосимо це".

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" також зазначила, що наразі керівний склад військових підрозділів окупантів використовує на Правобережжі "залишки транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра.

"Для рядового особового складу (військових підрозділів окупантів - ІФ-У) це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати волю долі. Україна - гуманна країна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде краще, ніж навіть після повернення до власної країни", - підсумувала Гуменюк.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про завдання українською армією нового удару по Антонівському мосту.