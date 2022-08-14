Події

16:18 14.08.2022

У ЗСУ підтверджують факт завдання удару по Антонівському мосту в ніч на неділю

2 хв читати
У ЗСУ підтверджують факт завдання удару по Антонівському мосту в ніч на неділю

Збройні Сили України в ніч на неділю завдали ще одного удару по Антонівському мосту на території тимчасової зайнятої російськими окупантами Херсонської області, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і направити їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.

За її словами, новий удар по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного".

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді ЗСУ вдалося пошкодити всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння окупантів з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області, Гуменюк сказала: "так, це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості (таких перевезень – ІФ-У). Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, зокрема експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то проголосимо це".

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" також зазначила, що наразі керівний склад військових підрозділів окупантів використовує на Правобережжі "залишки транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра.

"Для рядового особового складу (військових підрозділів окупантів - ІФ-У) це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати волю долі. Україна - гуманна країна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде краще, ніж навіть після повернення до власної країни", - підсумувала Гуменюк.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про завдання українською армією нового удару по Антонівському мосту.

Теги: #війна #зсу #антонівський_міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 14.08.2022
Ворог обстріляв Миколаїв у ніч на неділю із РСЗВ "Смерч" і ракетами С-300: поранена людина, пошкоджена інфраструктура

Ворог обстріляв Миколаїв у ніч на неділю із РСЗВ "Смерч" і ракетами С-300: поранена людина, пошкоджена інфраструктура

12:35 14.08.2022
Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

11:50 14.08.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині з території РФ, 3 людини поранені - Синєгубов

Окупанти завдали ракетного удару по Зміївській громаді на Харківщині з території РФ, 3 людини поранені - Синєгубов

11:49 14.08.2022
Із початку війни РФ втратила в Україні 43 550 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку війни РФ втратила в Україні 43 550 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

11:31 14.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

11:08 14.08.2022
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів, жертв і руйнувань немає-глава ОВ

Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів, жертв і руйнувань немає-глава ОВ

11:07 13.08.2022
За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

За 10-бальною шкалою ефективність ЗСУ оцінюємо на 12 балів – Пентагон

10:06 13.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

19:53 12.08.2022
Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

19:30 12.08.2022
Втрати російських окупаційних військ у живій силі продовжують зростати – Генштаб ЗСУ

Втрати російських окупаційних військ у живій силі продовжують зростати – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

Із початку війни РФ втратила в Україні 43 550 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

ОСТАННЄ

В Ефіопію з України вийшов перший зерновоз, зафрахтований ВПП ООН - голова Одеської обладміністрації

Енергодар обстріляли, є постраждалі - мер

Посольство України в Ізраїлі засуджує теракт в Єрусалимі

Призначеному окупантами "голові" Петропавлівської ОТГ на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області загинули 2 людини, 10 – поранені – голова ОВА

У Єревані в ТЦ прогримів вибух, є постраждалі - МНС

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози

Госпіталізованого після нападу Рушді зняли з ШВЛ, він може розмовляти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА