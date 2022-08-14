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13:24 14.08.2022

Призначеному окупантами "голові" Петропавлівської ОТГ на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі

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Призначеному окупантами "голові" Петропавлівської ОТГ на Харківщині оголошено про підозру у колабораціонізмі

Житель Харківської області Володимир Демченко добровільно пішов на співпрацю із загарбниками і погодився очолити тимчасово окуповану Петропавлівську ОТГ (Куп'янський район), йому заочно оголошено про підозру у колабораційній діяльності

"Демченко В.В. підозрюється в колабораційній діяльності, тобто добровільному занятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території... тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України", - йдеться в повідомленні про підозру, оприлюдненому офісом Генерального прокурора України

Демченко був активним учасником "російської весни" в Харкові в 2014 році, намагався створити "Харківську народну республіку". Був затриманий правоохоронцями, але згодом в результаті обміну потрапив до Донецька, де став "заступником начальника з озброєння народної міліції ДНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся в Харківську область. Наприкінці червня цього року позиціонувався як "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації Харківської області

 

Теги: #прокуратура #харківська_область #колаборанти

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