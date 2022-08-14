Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, повинні відповісти в Міжнародному суді.

"Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються спрямувати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу і весь вільний світ", – сказав він у суботу в традиційному відеозверненні.

За його словами, "російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у піковий момент протистояння за часів Холодної війни такого не було".

Він наголосив, що "українські дипломати і представники держав-партнерів зроблять все, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь".

"І абсолютно всі чиновники держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, повинні відповідати в Міжнародному суді. Це обов'язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії", – заявив президент.

Він також висловив подяку "всім нашим енергетикам, які підтримують стабільну роботу енергосистеми України та самої Запорізької станції".