Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували вести обстріл населених пунктів Миколаївської області, внаслідок чого 1 людина дістала поранень, були пошкоджені житлові будинки, промислові будівлі, господарські будівлі, стадіон і магазин, повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, ввечері, 13 серпня, портова інфраструктура в обласному центрі була атакована трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган". Без жертв.

"Також увечері, 13 серпня, близько 20:00 Миколаїв зазнав обстрілу. За інформацією оперативного командування "Південь" шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах і промислових об'єктах міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення дістала одна цивільна особа", - написав Кім в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що вночі, 14 серпня, близько 2:00, Миколаїв знову зазнав обстрілу. Детальна інформація про наслідки наразі уточнюється.

Крім того, ввечері, 13 серпня, орієнтовно о 20:12 зафіксовано ворожий обстріл смт Первомайське, внаслідок чого пошкоджено магазин та житловий будинок. Постраждалих немає.

Вночі, 14 серпня, орієнтовно о 02:30 внаслідок обстрілів с.Галицинове Галицинівської громади пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.

Вдень 13 серпня, орієнтовно о 12.30, були обстріли с.Широке Широківської громади. Пошкоджено три житлові будинки та стадіон. Близько 14:00 обстріли були за межами с.Поляна. Близько 19.00 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Поляна. Вночі 14 серпня, близько 03:30, були обстріли сільськогосподарських споруд у с.Широке. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, за минулу добу були обстріли територій смт Березнегувате, сіл Лепетиха і Кавказ", - наголосив Кім.

Він додав, що в Першотравневому і Вознесенському районах минулі день і ніч пройшли відносно спокійно.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/2127