Події

10:17 13.08.2022

Російські окупанти вранці обстріляли Шосткинський район на Сумщині

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Російські окупанти вранці почали обстріл Шосткинського району Сумської області, під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області минула тихо. Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з о пів на дев'яту, з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території. Подробиці згодом", - написав він у Telegram-каналі.

Теги: #обстріл #сумська_область

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