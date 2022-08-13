Російські окупанти вранці обстріляли Шосткинський район на Сумщині

Російські окупанти вранці почали обстріл Шосткинського району Сумської області, під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч в області минула тихо. Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з о пів на дев'яту, з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території. Подробиці згодом", - написав він у Telegram-каналі.