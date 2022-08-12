Візові обмеження для громадян Росії в Європі справедливі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливими візові обмеження для громадян Росії в Європі.

"Ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а, отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу", - сказав він у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

За його словами, "це відомі юридичні механізми - через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти та підтримати".

"Але це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, ділових поїздок. Працювати на державу-терориста не можна...", - заявив Зеленський.

"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці та пособники державного терору не користуватимуться "шенгеном". А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить - головне, щоб людина просто розплатилася за товари", - сказав він.

"Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати", - заявив він.