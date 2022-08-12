Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації
Випущена російськими окупантами ракета збита у небі над смт Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - написав Кім у телеграмі у п'ятницю.
Куди впали уламки ракети, чи спричинило це руйнування і чи є постраждалі голова обладміністрації не уточнив.
Доманівка розміщена за 133 км на північний захід від обласного центру.