Події

19:53 12.08.2022

Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

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Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

Випущена російськими окупантами ракета збита у небі над смт Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - написав Кім у телеграмі у п'ятницю.

Куди впали уламки ракети, чи спричинило це руйнування і чи є постраждалі голова обладміністрації не уточнив.

Доманівка розміщена за 133 км на північний захід від обласного центру.

 

Теги: #ракета #війна #миколаївщина

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