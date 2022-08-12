Казахстан поки що не має наміру укладати угоду про транспортування нафти через Азербайджан - Міненерго Казахстану

Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков спростував інформацію про намір Казахстану з осені транспортувати нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нафти.

"Я прочитав цю новину, насправді я не думаю, що ми укладатимемо якусь угоду про транспортування нафти (за маршрутом БТД - ІФ-К). Такі питання технічні розглядаються, обговорюються на рівні нацкомпаній, бо завдання стоїть таке. Але не йдеться про укладання угоди, як було сказано, у вересні з відвантаження нафти", - сказав Акчулаков на брифінгу в Атирау, коментуючи публікацію в ЗМІ про намір Казахстану транспортувати БТД із цієї осені 1,5 млн тонн нафти.

"Це досить смішно вважати, що цей обсяг допоможе нам вирішити проблему з нашими експортними напрямками. (...) Він, по-перше, не рятує, цей обсяг життя не полегшує, по-друге, у нас у міністерстві планів укладання такої угоди немає поки що", - зазначив він.

Міністр уточнив, що на рівні нацкомпаній такі переговори вестися можуть, але такі угоди мають "однозначно узгоджуватися з Міненерго республіки".

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Казахстан із цієї осені планує щорічно транспортувати 1,5 млн тонн нафти БТД. Відповідний контракт може бути підписаний між казахстанським "КазМунайГазом" (КМГ) та Держнафтокомпанією Азербайджану наприкінці серпня, а за місяць розпочнеться транспортування казахстанської нафти БТД. Ще 3,5 млн тонн казахстанської нафти на рік можуть почати надходити 2023 року іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса.

У пресслужбі КМГ агентству "Інтерфакс-Казахстан" на прохання уточнити достовірність зазначеної інформації відповіли, що наразі компанія "веде додаткову роботу щодо диверсифікації транспортних маршрутів нафти".

"Усі можливі альтернативні маршрути транспортування нафти наразі перебувають у стадії опрацювання", - зазначили у КМГ.

Інші подробиці у нацкомпанії коментувати не стали.

За даними КМГ, наразі, окрім експорту нафти через систему "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК), доступні альтернативні маршрути, такі як Атирау-Самара, а також у напрямку Китаю через трубопровід Казахстан-Китай, через порт Актау (Махачкала/Баку).

На початку липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив "КазМунайГазу" опрацювати оптимальні варіанти реалізації Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту з метою диверсифікації постачання казахстанської нафти.

Нині основний експортний маршрут для казахстанської нафти - система КТК. На неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу - 67 млн тонн нафти на рік.