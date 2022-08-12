Події

19:39 12.08.2022

Теплохід на підводних крилах повернувся у Дністровський лиман після руйнування мосту російськими ударами

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Теплохід на підводних крилах "Нібулон Експрес-4" відновив пасажирське сполучення через Дністровський лиман, звичайний рух через який було порушено після руйнування мосту ракетними ударами російських агресорів, повідомляє The Maritime Telegraph у фейсбуці.

Зазначається, що перший за 18 років рейс відбувся за маршрутом Білгород-Дністровський – Овідіополь (Одеська область).

Катер може прийняти на борт 54 пасажирів. Тривалість рейсу – 30 хвилин, вартість поїздки – 100 грн. Планується здійснювати по чотири рейси на день.

Після руйнування мосту російськими агресорами дістатися Білгорода-Дністровського з Одеси й навпаки можна було лише автобусами автотрасою М15 Одеса – Рені. Тепер із Білгорода-Дністровського можна буде швидко дістатися катером до Овідіополя, а там пересісти на рейсові автобуси до Одеси.

Як повідомлялося, вперше російські війська обстріляли міст через лиман 26 квітня, після чого завдавали ракетних ударів по ньому 27 квітня, 2 травня, 16 травня, 17 травня та 18 липня.

Теги: #міст #дністер #теплохід

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