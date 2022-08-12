У КРЕМЕНЧУЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРЕМЕНЧУЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРЕМЕНЧУЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації
Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб
Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація
"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації
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