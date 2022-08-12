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17:36 12.08.2022

НАБУ: Встановлено нових фігурантів схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС

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НАБУ: Встановлено нових фігурантів схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС

Антикорупційні органи України встановили ще двох учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн на Південноукраїнській АЕС і повідомили їм про підозру, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн Південноукраїнської АЕС при закупівлі систем кондиціювання. Це фінансовий директор і керівник двох компаній", - ідеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією НАБУ, виявлений факт корупції є уже другим на ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом". Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у Вищому антикорупційному суді.

"Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн грн", - інформують у НАБУ.

Теги: #аес #набу #розкрадання

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