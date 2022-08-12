Події

16:35 12.08.2022

Стартувала реєстрація для участі у спецсесії мультипредметного тесту

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Стартувала реєстрація для участі у спецсесії мультипредметного тесту

У п'ятницю, 12 серпня, в Україні стартувала реєстрація для участі у спеціальній сесії національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 15 серпня, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Сьогодні для вступників, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, відкрито таку можливість до 15 серпня 2022 року. Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

З 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися про свої дані для входу на інформаційну сторінку.

Пізніше з 25 по 30 серпня можна буде обрати населений пункт для тестування, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту необхідно буде з 5 по 7 вересня.

Після цього до 10 вересня учасники отримають запрошення з датою та місцем складання НМТ, а саме тестування відбудеться з 12 по 16 вересня.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня, 187 тис. 345 учасників отримали результати. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України та в більше ніж 40 містах Європи. Понад 19 тис. українців пройшли НМТ за кордоном. Також близько 26 тис. абітурієнтів складуть мультипредметний тест на додаткову сесію.

Теги: #реєстрація #сесія #нмт

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