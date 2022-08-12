Кабмін пропонує надати Нацгвардії повноваження виконувати роботи з розмінування

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді надати Національній гвардії України повноваження виконувати роботи з розмінування вибухонебезпечних предметів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, схвалено законопроєкт, який пропонує внести зміни до закону "Про Національну гвардію України".

Документ передбачає надання повноважень Національній гвардії проводити роботи з розмінування вибухонебезпечних предметів на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії, а також під час воєнного стану в місцях виконання завдань за призначенням.