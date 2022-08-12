Події

15:28 12.08.2022

Окупанти обстріляли Богодухівський район Харківщини: є загибла та поранені, зокрема дитина

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Під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування обстрілів двох населених пунктів району, вчинених російськими окупаційними військами 12 серпня.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівка. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка й дістав поранень 28-річний чоловік. Близько 12.30 окупанти обстріляли смт Золочів. Унаслідок обстрілу було поранено 13-річного хлопчика і 83-річну жінку. Крім того, пошкоджено два житлові будинки.

Обидва кримінальні провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

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