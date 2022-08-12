Окупанти обстріляли Богодухівський район Харківщини: є загибла та поранені, зокрема дитина

Під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування обстрілів двох населених пунктів району, вчинених російськими окупаційними військами 12 серпня.

"За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівка. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка й дістав поранень 28-річний чоловік. Близько 12.30 окупанти обстріляли смт Золочів. Унаслідок обстрілу було поранено 13-річного хлопчика і 83-річну жінку. Крім того, пошкоджено два житлові будинки.

Обидва кримінальні провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).