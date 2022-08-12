Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

Обсяг допомоги, наданої Швецією Україні з початку війни, становить EUR395 млн, повідомив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

"З 24 лютого до сьогодні ми вже отримали п'ять пакетів оборонної допомоги від Швеції. Триває допомога і в оборонній сфері, і у фінансово-економічній, і в гуманітарній...На сьогодні загальний обсяг допомоги, яку було надано Україні, - 4,2 млрд шведських крон, що становить приблизно EUR395 млн", - повідомив Плахотнюк на онлайн брифінгу у медіацентрі "Україна" (Львів) у п'ятницю.

За його словами, Швеція має намір продовжувати та розширювати підтримку Україні.

Плахотнюк розповів, що в четвер на конференції у Копенгагені міністр оборони Швеції підтвердив намір працювати з Україною у трьох сферах: воєнна допомога, навчання українських військовослужбовців та виробництво оборонного обладнання для потреб України шведськими провідними компаніями.