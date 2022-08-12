Події

12:40 12.08.2022

Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

1 хв читати
Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

Обсяг допомоги, наданої Швецією Україні з початку війни, становить EUR395 млн, повідомив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

"З 24 лютого до сьогодні ми вже отримали п'ять пакетів оборонної допомоги від Швеції. Триває допомога і в оборонній сфері, і у фінансово-економічній, і в гуманітарній...На сьогодні загальний обсяг допомоги, яку було надано Україні, - 4,2 млрд шведських крон, що становить приблизно EUR395 млн", - повідомив Плахотнюк на онлайн брифінгу у медіацентрі "Україна" (Львів) у п'ятницю.

За його словами, Швеція має намір продовжувати та розширювати підтримку Україні.

Плахотнюк розповів, що в четвер на конференції у Копенгагені міністр оборони Швеції підтвердив намір працювати з Україною у трьох сферах: воєнна допомога, навчання українських військовослужбовців та виробництво оборонного обладнання для потреб України шведськими провідними компаніями.

Теги: #україна #допомога #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 11.08.2022
На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

На конференції у Копенгагені зібрали EUR1,5 млрд військової допомоги Україні

15:54 11.08.2022
McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

15:12 11.08.2022
Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

Посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. упаковок готового харчування, їх отримають ЗСУ - Кличко

21:52 10.08.2022
Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

12:49 10.08.2022
Інститут ім. Філатова отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine

Інститут ім. Філатова отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine

12:39 10.08.2022
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40% - Ляшко

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40% - Ляшко

12:20 10.08.2022
Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, – посольство Франції

Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, – посольство Франції

10:45 10.08.2022
США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

США виділять Україні $89 млн на розмінування територій – посол

23:36 09.08.2022
Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

20:40 09.08.2022
Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

Мер Миколаєва Сенкевич спростував заяви Міноборони РФ про нібито зберігання військової техніки та боєприпасів на території навчальних закладів міста

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

Голова Одеської ОВА повідомив про розсилку фейкових листів нібито від його імені

Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових, 3 танки, артсистему та літак – Генштаб

ОСТАННЄ

Прогноз погоди на вихідні 13–14 серпня: Захід — із грозами, на Сході — виснажлива спека

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

На Херсонщині знищено склад боєприпасів РФ - ОК "Південь"

BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

Голова Одеської ОВА повідомив про розсилку фейкових листів нібито від його імені

В Україну з Великої Британії прибули ще РСЗВ M270

Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА