На Херсонщині знищено склад боєприпасів РФ - ОК "Південь"

Українські військові минулої ночі знищили склад боєприпасів РФ на Херсонщині, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"За цю ніч у нас досягнення – ще один склад боєприпасів біля селища Веселого (Херсонська область – ІФ)… Ще знищено 11 рашистів", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці.

За її словами, російські окупанти підтягують резерви та сили, але поки що в їхніх діях не спостерігається готовність до атак.

"Водночас ми маємо можливість знищувати їхні опорні пункти. Їхня тактика дій залишається такою ж підступною – вони використовують ракетно-артилерійські обстріли мирних населених пунктів для того, щоб забезпечувати максимальний психологічний тиск", – зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що цієї ночі окупанти намагалися атакувати портову структуру Миколаєва, знову обстріляли Нікополь, Марганець, і там є постраждалі й великі руйнування.