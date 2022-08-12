Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

Міністерство освіти і науки України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту.

"ДП "Інфоресурс" надає алгоритм дій для вступників, які здобували освіту за кордоном. Якщо вступати на підставі іноземного документа про освіту, то подати заяви можна лише в паперовій формі безпосередньо до ЗВО. Для подальшого навчання та отримання диплома вступнику обов'язково треба пройти процедуру визнання іноземного документа в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У Міносвіті зазначають, що для цього необхідно після зарахування протягом першого місяця навчання звернутися до ЗВО, а заклад має прийняти рішення до початку другого семестру першого року навчання.

"У разі підтвердження видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту, інформація про яке вноситься до ЄДЕБО. Зверніть увагу, що таке свідоцтво діє тільки в тому ЗВО, який його видав", - повідомляють у відомстві.

Крім того, можна звернутися до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" Міносвіти, де у разі визнання документа видають свідоцтво, інформацію про яке вносять в ЄДЕБО, та яке приймають у всіх навчальних закладах, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.

"Свідоцтва, видані і ЗВО, і МОН, дійсні тільки разом із оригіналом документа та діють безстроково", - інформують у міністерстві.

У Міносвіти повідомили, що процедури визнання не потребують документів про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, а також документи, видані за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в закладах освіти держав колишнього СРСР.