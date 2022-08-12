Російські окупанти обстріляли вранці три громади Сумщини

Російські окупанти обстріляли в п'ятницю, 12 серпня, вранці Есманьську, Хотінську та Юнаківську громади Сумщини, за попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О 7-й ранку росіяни відкрили вогонь по Есманьській громаді. 11 приходів з міномету. Майже о 8-й ранку розпочалися обстріли Юнаківської громади. За різними напрямками велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, сім та десять приходів відповідно. Хотінську громаду обстріляли з великокаліберного кулемета, у кілька черг. Це теж було о 8-й ранку", - написав він у телеграм-каналі.

Попередньо постраждалих немає.