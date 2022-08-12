Унаслідок нічних обстрілів росіянами Марганця постраждали троє людей, а в Нікополі зруйновано житлову інфраструктуру

Російські війська в ніч на п'ятницю обстріляли з "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії Нікопольський та Криворізький райони, у Марганці постраждали троє людей, зокрема дитина, а в Нікополі зруйновано житлову інфраструктуру, частково завод, магазин, кафе, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія знову накрила вогнем два райони області. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що по Нікопольському району вдарили з "Градів" та ствольної артилерії. У місті пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та кілька приватних. Також обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечено чотири приватні будинки та автомобілі. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог обстріляв із "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені.