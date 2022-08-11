Події

21:46 11.08.2022

Кулеба та Боррель узгодили позиції щодо нових санкцій проти РФ і постачання зброї в Україну

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили функціонування зернового коридору, безпекову ситуацію на Балканах, санкції проти РФ та постачання зброї в Україну.
"Телефонна розмова з Жозепом Боррелем. Україна та ЄС сповнені рішучості забезпечити подальше функціонування зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Узгодили позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - написав Кулеба у твіттері.

Теги: #розмова #кулеба #боррелль

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