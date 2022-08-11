Події

18:45 11.08.2022

Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

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Військові РФ обстріляли пожежну частину та насосну станцію на майданчику окупованої ЗАЕС

Російські військові вкотре за день четверга обстріляли Запорізьку атомну станцію, влучивши неподалік першого енергоблока та пошкодивши насосну станцію, а також пожежну частину, розташовану на майданчику ЗАЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення", - написав "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер увечері.

Наголошується, що ситуація загострюється, оскільки в безпосередній близькості від пошкодженого об'єкта розташовані джерела випромінювання, пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

Кількома хвилинами раніше "Енергоатом" повідомив, що російські військові обстріляли пожежну частину, розташовану на території ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій.

"Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб", - резюмували в компанії.

Теги: #пожежа #обстріл #заес

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